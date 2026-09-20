IVG AWARDS, I RISULTATI: Pielle vincitore assoluto con 2500 voti, tra le attrazioni trionfano le Grotte di Toirano

Savona. E’ iniziato a metà giugno, e per tre mesi ha accompagnato i nostri lettori nella scelta delle eccellenze del territorio. Stiamo parlando degli IVG Awards, un contest che ha superato ogni nostra aspettativa in termini di partecipazione ma non solo: nel corso dell’estate ci siamo imbattuti in decine di locali, forni o gelaterie che esponevano i nostri volantini o, addirittura, fornivano materiale appositamente realizzato e brandizzato (tovagliette, tovaglioli, espositori, sottobicchieri e altro) per farsi votare. Un successo oltre le previsioni che ci ha spinto a fare un altro passo: stiamo progettando una edizione invernale degli IVG Awards, di cui vi daremo i dettagli nelle prossime settimane.

Le votazioni, sia sul nostro sito che sul canale WhatsApp, si sono concluse definitivamente a mezzanotte. Regalando diversi colpi di scena: spesso i voti espressi su WhatsApp dipingono una classifica totalmente diversa da quella espressa dai lettori del sito, e sommando i voti si ottengono alcune sorprese e sorpassi, in qualche caso clamorose rimonte.

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