La stagione riparte in Liguria: piovono critiche dalla Lega Abolizione Caccia

È ripartita domenica 20 settembre, un’ora prima dell’alba, la stagione venatoria 2026/27. In Liguria, nella stagione precedente, sono stati 11.548 i tesserini venatori rilasciati ai residenti, secondo i dati citati dalla Lega Abolizione Caccia. Proprio l’associazione ambientalista interviene sull’apertura della stagione con una dura critica alle politiche venatorie regionali e nazionali. La delegazione ligure della Lega Abolizione Caccia giudica infatti l’attuale impostazione “insostenibile per gli ecosistemi” e contesta le scelte delle Regioni alla luce delle condizioni di caldo e siccità che, a suo giudizio, avrebbero aggravato lo stress delle popolazioni di fauna selvatica.

Nel mirino dell’associazione ci sono anche le possibilità di abbattimento di alcune specie presenti in Liguria. La Lega segnala in particolare che la Regione ha autorizzato un contingente di otto galli forcelli maschi nell’Imperiese e di 16 pavoncelle complessivamente sul territorio regionale, definendo “preoccupante” il declino di queste specie. Secondo la ricostruzione dell’associazione, inoltre, a sopportare in Liguria la parte maggiore dello sforzo venatorio sarebbero soprattutto gli uccelli migratori, in particolare i turdidi. La Lega ricorda che complessivamente in Italia le specie cacciabili sono 49, di cui 37 appartenenti all’avifauna e 12 ai mammiferi.

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