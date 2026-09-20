L’Arci spezzina a congresso: “Organizziamo la rabbia, difendiamo l’allegria”

E’ andata in archivio la due giorni del Congresso territoriale di Arci La Spezia, appuntamento politico e sociale dedicato al futuro dell’associazione, dal titolo «Il futuro dell’Arci tra radicamento territoriale e potere di pace». A chiudere il mandato è stata la presidente uscente Stefania Novelli, che ha presentato una relazione dedicata al bilancio degli anni trascorsi alla guida dell’associazione, segnati dal superamento della crisi pandemica e da un rafforzamento del radicamento territoriale. Un percorso che si è inserito nella crescita nazionale dell’ARCI, arrivata a superare il milione di soci.

Il congresso si è svolto in un contesto socio-economico complesso, richiamato anche dai dati di Caritas e Istat, nel quale l’Arci ha ribadito la propria idea di associazione non soltanto impegnata sul piano assistenziale, ma protagonista sul terreno sociale, politico e ambientale. Al centro del dibattito è rimasto il ruolo della storica rete dei circoli, considerati presìdi di socialità e partecipazione sul territorio. Tra questi il Canaletto, lo Shake, la Skaletta e la Borgata marinara di Lerici. Da qui è arrivata anche la rivendicazione del valore del mutualismo e la critica a quello che l’associazione considera un eccessivo peso fiscale e burocratico sul Terzo Settore, con particolare riferimento all’assoggettamento al regime IVA.

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