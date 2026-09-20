L’autunno dell’Arci Canaletto riparte tra breakdance, yoga, tai chi e nuove forme di creatività

Con l’autunno alle porte, anche il circolo Arci Canaletto rimette in moto la sua attività. Dopo la pausa estiva, il circolo si prepara a una nuova stagione di corsi e laboratori che, da ottobre a giugno, intrecceranno cultura, movimento, musica e benessere, confermando il ruolo del Canaletto come spazio di socialità e partecipazione.

Il calendario si apre con il Balfok, dedicato alle danze popolari europee, in coppia e in gruppo, pensato anche per chi non ha mai ballato. La presentazione è in programma il 25 settembre, mentre gli incontri si terranno ogni martedì dalle 19 alle 21. Il 28 settembre sarà invece la volta di due proposte molto diverse ma accomunate dall’attenzione al benessere personale. La prima è lo yoga, rivolto anche a chi non si considera particolarmente agile o vive condizioni di tensione e rigidità: nessuna esperienza precedente è richiesta. Le lezioni inizieranno il 5 ottobre e si terranno il lunedì mattina, dalle 10 alle 11. La seconda proposta è la mindfulness, con un percorso esperienziale che intreccia arte, gioco e pratiche di consapevolezza. In questo caso il via è previsto il 12 ottobre, sempre il lunedì, dalle 18 alle 20.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com