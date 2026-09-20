Meteo: sole e qualche velatura sulla Liguria, la prossima settimana si apre all’insegna del bel tempo

Liguria. Nei prossimi giorni, si assisterà ad un nuovo rinforzo dell’anticiclone sull’Europa centro-occidentale. Pertanto, anche su gran parte d’Italia, si rinnoveranno condizioni di tempo stabile, soleggiato e con temperature in ulteriore lieve aumento. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.
Cielo e Fenomeni: di notte e al primo mattino, della nuvolosità bassa potrà interessare i versanti padani centro-occidentali, mentre altrove il cielo si presenterà pressoché sereno. Dalle ore centrali del giorno, si assisterà al passaggio di velature, in un contesto soleggiato, sull’intera regione.