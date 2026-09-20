Oyono e Cannavò saltano la Vis Pesaro: le nazionali li vogliono in ritiro già da lunedì

Non ci saranno tra i convocati per la partita di domani sera contro la Vis Pesaro, Jeremy Oyono e Kevin Cannavò. I due calciatori dello Spezia sono stati convocati dalle rispettive nazionali, Gabon e Malta, per gli impegni di questa sosta per le nazionali, che vedrà le prime leghe e le sue seconde serie ferme per circa tre settimane. La Serie C, come sempre, non si fermerà con il suo programma, vedendo così i giocatori convocati dalle proprie selezioni assenti per gli impegni. E, per lo Spezia, è il caso del terzino africano e dell’esterno, appena rientrato dall’infortunio. Oyono, che salterà sicuramente anche la partita con il Pescara, partirà per l’Africa nella mattinata di domani, proprio come Cannavò, che sarà valutato dallo staff medico di Malte e con buone probabilità tornerà a Follo già a metà settimana. Ma per Turati un problema in più per la sfida di domani, dove i due non saranno presenti.

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