Piano regolatore portuale, Bucci apre all’ampliamento a Pra’: “Necessario aumentare la superficie del porto”

Genova. “Io penso che sia una buona idea, perché un piano regolatore del porto deve pensare non all’anno prossimo o ai prossimi sei mesi, ma ai prossimi 20-25 anni. Pensare che nei prossimi anni, con la crescita della blue economy, col gigantismo navale e con tutte le altre attività che stiamo facendo, non si debba aumentare la superficie del porto di Genova è veramente controproducente. In un modo o nell’altro le cose vanno fatte”. Queste le parole con cui il presidente di Regione Liguria Marco Bucci ha commentato, a margine dei Portofino Talks, le notizie relative alle prime anticipazioni progettuali dei contenuti del piano regolatore portuale, le cui bozze sono state presentata vernerdì mattina all’amministrazione comunale di Genova.

Progettualità che hanno di fatto gettato il sasso nello stagno, riaprendo il dibattito sul futuro dello scalo e, soprattutto, mettendo sul tavolo ipotesi infrastrutturali di sicuro impatto per la città di Genova. E anche per la politica. “Certamente le cose vanno fatte ascoltando i cittadini che vivono lì e che hanno la priorità rispetto a tutti gli altri, oltre agli operatori economici e considerando l’economia e i posti di lavoro. Ma come al solito, quando non si fa nulla si scende tra gli ultimi, e noi vogliamo essere i primi, non gli ultimi”.

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