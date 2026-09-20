“Santa in Giallo”: all’apericena gli spettatori diventano killer

Sessantacinque persone a cena e, fra loro, una quindicina di possibili colpevoli: ciascuno con un movente, un alibi e una seconda identità da difendere. Santa in Giallo 2026 ha aperto ufficialmente le proprie manifestazioni sabato 19 settembre con una giornata cominciata fra i quadri della Galleria Cella e conclusa alla Casa del Mare, dove “Lady Killer” ha trasformato gli spettatori nei protagonisti di una commedia con delitto.

L’appuntamento, promosso dalla Biblioteca civica “A. e A. Vago” e curato dall’associazione La Perla del Tigullio Teatro, ha registrato il tutto esaurito: presenti tutti i 65 partecipanti, con prenotazioni chiuse già una settimana prima. A ideare e condurre lo spettacolo Viola Villa, attrice e autrice che, nei panni di una criminologa, ha guidato il pubblico fra sospetti, interrogatori e tentativi di scoprire l’assassino.

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