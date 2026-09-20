Savona, l’esultanza rabbiosa di Rignanese: “È da quando sono arrivato che sento sempre parlare di me”

Savona. Se il Savona è riuscito a portare a casa un risultato utile dalla spigolosa partita contro l’Albissole lo deve anche a Fabio Rignanese. L’attaccante biancoblù è entrato nella fase finale della partita realizzando la rete dell’1-1.

“Abbiamo giocato non benissimo il primo tempo, però siamo stati in campo. Loro hanno avuto questa giocata personale che li ha portati in vantaggio – ha analizzato l’attaccante-. Nel secondo tempo siamo entrati bene in partita, eravamo messi bene in campo, abbiamo avuto molte occasioni, trovato il gol e poi ne abbiamo avute altre“.

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