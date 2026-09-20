Sentri Levante, riapre il bivacco di Punta Manara con una nuova gestione

Sestri Levante. Il Bivacco di Punta Manara, uno dei luoghi più suggestivi di tutta la Liguria con il suo affaccio panoramico sul Golfo del Tigullio, offre accoglienza e rifugio agli escursionisti. La struttura è stata inaugurata oggi alla presenza dell’Amministrazione Comunale e dei rappresentanti, dei nuovi gestori, dei volontari dell’Associazione Sentieri a Levante e di un gruppo di Cittadini che ha partecipato all’iniziativa di Legambiente Puliamo il Mondo in programma proprio sul sentiero che porta a Punta Manara.

L’Amministrazione Comunale ha investito 40.000 euro per il ripristino dell’immobile. Il bivacco costituisce infatti un punto di sosta lungo un percorso ampiamente frequentato da turisti e residenti che ogni anno percorrono il sentiero di Punta Manara, e necessitava di un intervento di valorizzazione. I lavori hanno riguardato il rifacimento della copertura, con ripristino dell’impermeabilizzazione e sostituzione di gronde e lattoneria; il rinforzo strutturale dei muri esterni; il ripristino delle pareti interne, con scrostamento, rasatura, fissativo e tinteggiatura; la revisione dei serramenti esistenti in legno. Un lavoro non facile soprattutto per il trasporto dei materiali effettuato a piedi.

Dichiara l’Assessore alle Manutenzioni Valentina Armanino: «Lavori attesi da tempo, che oggi diventano finalmente realtà. Abbiamo investito su questo manufatto convinti che possa rappresentare qualcosa di più di un importante servizio turistico per la nostra rete escursionistica: grazie all’impegno del nuovo gestore sarà un luogo con un’anima di autentico altruismo. Un luogo del cuore con un grande cuore».

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