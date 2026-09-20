Serie D Girone A (4^ giornata): Millesimo sconfitto nel finale, prosegue la crisi del Celle Varazze

Sembrava essere tutto pronto per un nuovo buon risultato del Millesimo, invece i giallorossi sono caduti allo scadere. Il Derthona vince 1-0 ed è in solitaria in vetta alla classifica. Decide la rete di Lovaglio all’82’. Una beffa per la squadra di Fabio Macchia che sognava di muovere ancora la classifica e invece torna a casa con zero punti.

Zero punti – ma in tutto il campionato – anche per il Celle Varazze. Il presidente Mansueto ha confermato grande fiducia nel progetto e in mister Amirante, ma le Civette perdono anche contro il Ligorna in casa. Finisce 0-2, anche qui succede tutto nella ripresa con le reti di Piredda al 68′ e Gibilterra all’81’. La Valenzana ha pareggiato e dunque il Celle Varazze è l’unica squadra ancora secco nel girone A di Serie D.

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