Sestri: “Volantino per scoprire che il sindaco non accetta le critiche”

Da Diego Pistacchi, capogruppo di Sestriamo/Forza Italia

Quasi mi spiace non essere stato responsabile del volantino che tanto ha fatto infuriare il sindaco Solinas. Avrei con curiosità atteso gli esiti della annunciata denuncia per diffamazione che in realtà l’unica cosa che pare denunciare è il grado di stress e di livore cui è giunto il sindaco alle prese con l’insoddisfazione che cresce in città, specie tra chi si era fidato di lui.Un amministratore pubblico che arriva a sporgere denuncia contro ignoti per un volantino che lo ritrae come Pinocchio, contestandogli precise promesse elettorali tradite, è decisamente poco adatto al ruolo e conferma scarsa conoscenza delle regole del confronto con i cittadini. La sagacia portava Andreotti a precisare che il potere logora… chi non ce l’ha. Ma appunto, sapeva di parlare di sé.

Pensare di avere sempre ragione, non accettare critiche e tantomeno la citazione di obiettivi falliti è una prerogativa di Francesco Solinas da tempo nota a chi siede in consiglio comunale. Ora, grazie a questa sua reazione, lo è anche per tutti i cittadini.

Prima di indossare i panni della povera vittima che poco gli si addicono, il sindaco dovrebbe dare una risposta alle vittime reali: davvero ha chiesto ai carabinieri e alla procura di dedicare il loro tempo e l’uso delle telecamere pubbliche per scoprire chi è il pericoloso delinquente che ha distribuito dei volantini? In una città che sta uscendo da un’estate segnata da violenze, vandalismi e degrado, davvero ritiene che la priorità di forze dell’ordine e magistrati debba essere quella di lenire l’ira di un sindaco patiscimile piuttosto che quella di garantire l’ordine pubblico? Ovviamente immagino che il cittadino Solinas abbia pagato la tariffa fissata dall’amministrazione comunale per avere accesso alle immagini di ogni singola telecamera di sorveglianza, come previsto per ogni privato che ritiene di averne necessità per scopi personali.

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