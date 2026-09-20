Tutto contro la Vis, ma Gennari ci crede: “Ce la giocheremo sul piano caratteriale”

Se non è un Davide contro Golia poco ci manca. La Vis Pesaro, ultima in classifica, a casa della capolista Spezia, davanti a un pubblico carichissimo, pronto a spingere i padroni di casa alla vittoria. In fondo, quote e pronostici sono tutti dalla parte dello Spezia, che, a ben guardare, ha però tutto da perdere. D’altro canto Reggiana e Ravenna hanno risposto presente e per Mazzocchi e compagni la vittoria diventa un imperativo, anche per riprendersi la vetta persa nel pomeriggio. Per la Vis, invece, è forse la partita più difficile, ma anche quella in cui c’è tutto da guadagnare. Agli ospiti servirà una prova perfetta, con una prestazione di squadra che non può permettersi passi falsi. “Ce la giocheremo sul piano emotivo e caratteriale – ha spiegato Andrea Gennari, nella conferenza stampa pre-match -. Loro hanno entusiasmo e giocano in casa, supportati da circa diecimila persone. Da parte nostra dobbiamo reagire, senza farci prendere da paure o ansie”.

Annuncia il forfait di Giovannini per influenza, ma il tecnico dei marchigiani prova a pensare positivo pur ammettendo qualche mancanza nel morale collettivo: “Sapevamo già dall’inizio che in avvio di questo percorso avremmo potuto trovare delle difficoltà. La serenità e la dedizione al lavoro sono gli unici farmaci che conosco per uscirne. Bisogna percepire il pericolo, sia in campo che in classifica. Se continui a non far punti diventa sempre più dura”. Perché giocare bene non basta più e lo ammette anche Gennari che fa i conti con un inizio di campionato severissimo in cui i punti meritati sarebbero stati altri: “Già con due pareggi in più la situazione sarebbe stata diversa”. Da storico secondo di Roberto Stellone, conosce benissimo il calore del “Picco” ma Gennari si sofferma soprattutto sui valori tecnici dell’avversario pur non volendo rinunciare all’impostazione dal basso: “Giocano bene, hanno identità, forti nell’uno contro uno, segnano e ruotano tanto. Dovremo comunicare bene fra i reparti, sbagliare meno dietro. Nonostante l’errore che ha portato al primo gol contro la Reggiana l’abbiamo continuata a fare mostrando progressi”.

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