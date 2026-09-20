Via XX Settembre pedonale per un giorno: orari, modalità e modifiche a traffico e trasporto pubblico

Genova. Oggi Via XX Settembre diventa una strada semi pedonale, solo per un giorno, in occasione della settimana europea della mobilità, partita il 16 settembre e in programma sino al 22. Dalle 10 alle 19, piazza De Ferrari e la prima porzione di via XX Settembre diventeranno una grande area pedonale e ciclabile per l’evento “Tutti in via Venti il Venti Settembre”, un totale di 300 metri chiusi al traffico per immaginare una città pedonale, in coordinamento con lo SportCity Day, con prove delle bici elettriche degli operatori di bike sharing.

In occasione della chiusura, anche gli autobus cambiano percorso per una giornata: coinvolte le linee 18, 18/, 20, 35, 35/, 36, 37, 39, 40 e Volabus.

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