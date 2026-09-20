Vincono Reggiana, Ravenna e Pescara: lo Spezia è chiamato a rispondere

Domenica da spettatore per lo Spezia, presente sui campi della C con gli osservatori per tenere sotto controllo prestazioni e rendimenti delle altre del girone. E non si può dire che le squadre di testa del raggruppamento B non abbiano dato un segnale alla capolista, superandola in classifica: ci riesce la Reggiana di Attilio Tesser, che batte 1-0 il Latina, e sale a 14 punti, gli stessi raggiunti dal Ravenna, vittorioso a Caravaggio contro l’Atalanta under 23: la squadra dei Mandorlini, papà Andrea allenatore e il figlio Davide direttore sportivo, passa 2-0 con il solito Rabbi e Adriano Esposito. Con un gol di Letizia, vince anche il Pescara impegnato a Sestri Levante contro il Vado e sale a 8 punti mentre si attendono, fra le altre, le sfide fra Grosseto e Perugia, stasera, e Guidonia-Livorno, domani.

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