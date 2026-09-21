A Genova il convegno “Navigare l’innovazione in gastroenterologia pediatrica”

Genova. L’obesità in età pediatrica e le sue conseguenze sul fegato e sull’apparato digerente, le nuove terapie per le malattie infiammatorie croniche intestinali del bambino, il ruolo dell’alimentazione come parte integrante della cura: sono alcuni dei temi al centro del XXXIII Congresso Nazionale SIGENP, in programma a Genova dal 24 al 26 settembre 2026.

In quanto società scientifica di riferimento per la gastroenterologia, l’epatologia e la nutrizione pediatrica, SIGENP riunisce gli specialisti italiani del settore per fare il punto sull’innovazione nella cura delle malattie digestive dei più piccoli, mantenendo al centro il bambino e la sua famiglia.

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