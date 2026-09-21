A Santo Stefano il ricordo degli Internati militari italiani: “Dovere imprescindibile per tramandare esempio di chi seppe opporre dignità morale a brutalità totalitaria”

Nella mattinata di ieri, domenica 20 settembre 2026, si è tenuta a Santo Stefano Magra la solenne cerimonia di commemorazione degli Internati militari italiani (Imi), cioè quei soldati italiani – il cui numero è stimato in circa 650mila – che all’indomani dell’armistizio dell’8 settembre ’43 si rifiutarono di collaborare con il nazifascismo e la Repubblica di Salò, venendo perciò deportati e destinati al lavoro coatto nei lager nazisti. La cerimonia, tenutasi in Largo Imi, è stata presieduta da Luciano Mondini, consigliere comunale di Italia Viva, promotore della mozione che lo scorso anno ha portato all’intitolazione del luogo.

“Largo Imi rappresenta attualmente l’unica area pubblica dedicata alla memoria degli Internati Militari Italiani non solo nell’intera provincia della Spezia, ma anche nella vicina provincia di Massa-Carrara. L’istituzione di questo spazio e della giornata commemorativa affonda le radici nella Legge numero 6 promulgata il 13 gennaio 2025, seguita dall’approvazione all’unanimità da parte di tutto il Consiglio comunale santostefanese della mozione consiliare nel luglio dello stesso anno”, segnala in una nota il consigliere Mondini.

Dopo la deposizione dei fiori sotto la targa, si sono susseguiti gli interventi del presidente della Associazione Reduci di Guerra – Sezione di Sarzana e del Presidente dell’Anpi di Santo Stefano di Magra. A seguire, durante il suo discorso istituzionale, il consigliere Mondini ha espresso “un profondo ringraziamento a tutto il Consiglio, alla giunta e in particolare alla sindaca Paola Sisti per la straordinaria sensibilità civica dimostrata nel sostenere questa iniziativa e nel concedere l’onore di presiedere un momento di così alta sanzione morale e storica”, si legge ancora nella nota.

“Nel corso dell’intervento sono stati ricordati i tragici numeri dell’internamento: dei 650 mila militari catturati, ben 50 mila persero la vita in due anni a causa delle condizioni disumane, della denutrizione, delle malattie e delle esecuzioni capitali”, dice ancora Mondini, il quale ha altresì voluto legare la Storia alle memorie private della propria famiglia, condividendo le testimonianze del padre Gaetano, Carabiniere della 688^ Sezione fatto prigioniero a Valona e sopravvissuto al campo di concentramento di Ratingen Ruhr, e del nonno Amilcare. “Quest’ultimo – continua il consigliere -, durante i rastrellamenti nell’Appennino tosco-emiliano, tenne nascosta in casa una famiglia di ebrei spezzini salvandoli dalla deportazione, per poi imprimere i ricordi di quel biennio nel libro in ottava rima Vera Storia, stampato nel 1949″. Il consigliere ha infine richiamato le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “il quale ha definito la scelta degli Imi – prosegue Mondini – come una vera e propria ‘Resistenza senza armi’ fondata sull’amor di patria e sulla dignità, ribadendo con fermezza che il fascismo è l’antitesi della nazione”.

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