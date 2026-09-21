Appalti ferroviari, i sindacati: “Stipendi di agosto non pagati a circa 100 lavoratori. Rfi non paga il Consorzio e a rimetterci sono i lavoratori”

Liguria. Le Segreterie regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa chiedono a Rfi di “farsi carico dei pagamenti e alle istituzioni e ai vertici del gruppo FS di intervenire per il futuro di circa 100 addetti degli appalti che operano nelle stazioni della Liguria che non hanno ricevuto lo stipendio di agosto 2026. Per questo motivo i sindacati hanno organizzato questa mattina un presidio davanti alla stazione di Genova Principe”.

“Il Consorzio Stabile Impero non riesce a pagare la consorziata GAM perché RFI, società del gruppo FS, non ha saldato fatture pregresse risalenti a marzo e aprile 2026 – commentano le organizzazioni sindacali – Per la Liguria si tratta di somme superiori al milione di euro, ferme da marzo e ancora da erogare, mentre GAM non ha corrisposto neppure i ticket ai lavoratori”.

» leggi tutto su www.ivg.it