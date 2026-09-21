Approvate le liste Tari, il Comune di Sarzana prevede di incassare 7,7 milioni di euro

Le liste sono state elaborate applicando le tariffe approvate dal Consiglio comunale lo scorso 28 luglio, nell’ambito del Piano economico finanziario 2026-2029, con l’obiettivo di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e il mantenimento degli equilibri di bilancio. La riscossione è articolata in quattro scadenze: la prima rata, pari a un acconto del 25% calcolato sulla base delle tariffe 2025, era fissata al 31 luglio, mentre entro il 30 settembre dovrà essere versata la seconda rata oppure, per chi ha scelto questa possibilità, l’intero saldo calcolato applicando le nuove tariffe. Le ulteriori scadenze sono stabilite al 31 ottobre e al 10 dicembre.

I pagamenti potranno essere effettuati attraverso il modello F24 oppure tramite PagoPA. In ragione di queste modalità, il Comune non procederà ad accertare direttamente la somma dovuta come tributo provinciale, poiché il riversamento alla Provincia della Spezia sarà effettuato dalla struttura incaricata della riscossione. La gestione ordinaria, l’accertamento e la riscossione di Tari e Imu nei mesi scorsi sono stati affidati “in house” a Spezia Risorse, alla quale è stata confermata anche la riscossione dei due tributi e delle entrate extratributarie comunali, con l’esclusione del canone unico patrimoniale e dell’imposta di soggiorno.