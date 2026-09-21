Il Comune di Sarzana ha approvato il ruolo della Tari per il 2026, con liste di carico per un valore complessivo di 7 milioni e 746mila euro. Il provvedimento è contenuto nella determinazione dirigenziale numero siglata questa mattina dalla dirigente dell’Area amministrativo-contabile di Palazzo Roderio. Con l’espressione “ruolo Tari” si indica l’elenco contabile delle somme che il Comune prevede di riscuotere nell’anno dalle utenze domestiche e non domestiche, sulla base delle tariffe già approvate dal Consiglio comunale. Nel dettaglio, l’importo relativo alle utenze domestiche ammonta a circa 3 milioni e 470mila euro, mentre quello riferito alle attività e alle altre utenze non domestiche raggiunge i 4 milioni e 275mila euro. A queste cifre si aggiunge il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, fissato dalla Provincia della Spezia nella misura del 5% e quantificato in 387mila euro.
Economia
Approvate le liste Tari, il Comune di Sarzana prevede di incassare 7,7 milioni di euro