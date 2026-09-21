Cala il sipario sulla seconda edizione di BancarelMiele: nuove certificazioni per millefiori e melata

Si è conclusa a Mulazzo la seconda edizione di BancarelMiele, manifestazione ideata dal Comune e dal Consorzio del Miele della Lunigiana Dop per valorizzare la produzione apistica locale. L’evento ha proposto incontri, mercati dei produttori, degustazioni, laboratori, spettacoli e tavole rotonde all’hub Valerio Valeri. Nel corso dell’anno saranno inoltre promosse le prime nuove varietà di Miele della Lunigiana dop attualmente in fase di certificazione, che affiancheranno castagno e acacia: il millefiori e la melata.

“La partecipazione e l’apprezzamento registrati da BancarelMiele rappresentano un bel segnale di incoraggiamento per il mondo dell’apicoltura locale, un settore che può crescere ulteriormente diventando sempre più protagonista della valorizzazione del territorio – dichiara il sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa -. È un percorso che vogliamo rafforzare dando piena attuazione alla Strada del Miele della Lunigiana, trasformando gli impegni assunti in azioni concrete. Mi auguro che questa nuova consapevolezza della qualità e dell’identità del nostro Miele della Lunigiana DOP possa favorirne una diffusione sempre maggiore, anche nel mondo della ristorazione, dove può diventare un ingrediente creativo e distintivo per tante specialità e ricette, uno straordinario ambasciatore della Lunigiana nel suo insieme”.

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