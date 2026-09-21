Camogli: cordoglio per la morte di Simona Massa, 56 anni

Immenso cordoglio a Camogli per il decesso di Simona Massa in Olcese, 56 anni. Persona stimata, è stata vinta da una malattia che non le ha lasciato tregua. Lascia in uno straziante dolore il marito Emanuele, i figli Francesca e Lorenzo, il fratello Renzo, la suocera Bianca Dapelo già presidente del Cif, e i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo domani, martedì 22 settembre alle ore 10.30 nella Basilica di Santa Maria Assunta dove oggi alle 18.45 un’autentica folla commossa ha partecipato al rosario.

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