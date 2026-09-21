Cantieri sull’A10, il sindaco Melgrati chiede lo stop nei fine settimana fino alla fine di ottobre

Alassio. Nella giornata di oggi, lunedì 21 settembre, il sindaco di Alassio Marco Melgrati ha inviato una lettera ad ASTM S.p.A. e a Concessioni del Tirreno S.p.A., società concessionaria che gestisce la tratta autostradale A10 Savona-Ventimiglia, per chiedere un intervento in merito ai disagi provocati dalla presenza dei cantieri, in particolare nei fine settimana, lungo il tratto Savona-Albenga e viceversa.

La lettera è stata inviata per conoscenza al Prefetto di Savona, al Presidente della Regione Liguria e al Presidente della Provincia di Savona, richiamando le ripercussioni che le code e i rallentamenti hanno sulla viabilità e sui tempi di percorrenza verso la Riviera di Ponente. Il Sindaco chiede in particolare che, considerato il perdurare delle condizioni climatiche favorevoli, i cantieri presenti sulla tratta vengano rimossi durante i fine settimana e ripristinati all’inizio della settimana lavorativa, almeno fino alla fine di ottobre.

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