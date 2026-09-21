Cazzadori si sblocca: “Il mio gol arriva grazie ad un consiglio di Mazzocchi”

“Sono contento per il gol ma soprattutto per la vittoria”. Ha il sorriso sulle labbra, Denis Cazzadori, arrivato al primo gol in campionato con lo Spezia. “Non è stato facile, l’abbiamo portata a casa, stiamo facendo un percorso importante. Siamo giovani, possiamo fare belle cose. Mi sto sacrificando per la squadra, serve quel ruolo e sto provando a farlo. Entro nel gioco della squadra di partita in partita, sono contento e do il massimo”.

“Il pubblico ci dà una mano incredibile”, prosegue l’attaccante. “Siamo una squadra giovane che vuole imparare ogni settimana. Possiamo fare un campionato da protagonisti, dobbiamo lavorare così, stare uniti e creare la famiglia che stiamo creando. Mazzocchi è un leader importante in squadra. Il gol che ho fatto viene perché ne avevo parlato con lui, con un movimento che mi aveva detto di fare. Abbiamo 2-3 elementi importanti che possono aiutarci tantissimo”.

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