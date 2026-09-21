Chiavari: “Il Panathlon contro i venti di guerra e di violenza”

Da Fabrizio Pagliettini, presidente Panathlon Chiavari e direttore Tennis Golf Rapallo

In un momento storico particolare, dove si parla di guerra con pericolosa leggerezza, dove la parola “rispetto” sembra sparita dal vocabolario, dove sembra abbia ragione chi alza la voce più degli altri o chi è più aggressivo, sento forte il dovere di evidenziare l’importanza dello sport e dei suoi valori nella disperata difesa del buono che c’è nell’essere umano. La forza delle parole, se unita a fatti ed esempi silenziosi ma efficaci, penso possa aiutare a migliorare la crescita dei nostri giovani, bersagliati da messaggi a dir poco pericolosi. La scena di ieri sugli spalti di Torino nel momento del ricordo di Sandro Mazzola, è quanto di peggio si possa vedere ad uno spettacolo sportivo. A questo è proprio lo sport che si deve pacificamente ribellare e in particolare il Panathlon ha il dovere di fare sentire la sua voce. Grazie per il tempo che vorrete dedicare a questa mia lettera aperta. Buon lavoro.

» leggi tutto su www.levantenews.it