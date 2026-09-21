Chiavari: manifesti anonimi e Diga Perfigli, accuse all’ex giunta Levaggix

“Roberto Levaggi, Nicola Orecchia e Sandro Garibaldi hanno approvato la Diga Perfigli e il muro di viale Kasman e oggi parlano di sicurezza idraulica?”

Sono queste le parole che recitano i manifesti comparsi oggi a Chiavari sui muri della città. I manifesti, non firmati, fanno riferimento esplicito alla delibera 171 del 27 giugno 2013 che aveva approvato il progetto sotto l’amministrazione all’epoca guidata dal sindaco Roberto Levaggi. I manifesti sono situati nel sottopasso del Lido e in via Santa Chiara.

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