Chiavari: martedì 22 alle 15 in San Giovanni l’addio a Sergio Poggi

Si terranno martedì 22 alle 15 nella chiesa di San Giovanni a Chiavari, i funerali dell’ingegnere Sergio Poggi, già sindaco della città (2003-2007); nella stessa chiesa alle 18 di lunedì 21 verrà recitato il rosario. Poggi era stato anche presidente della Società Economica. Molte le manifestazioni di cordoglio giunte alla famiglia. Persona cordiale, disponibile e stimata, soprattutto da cittadini che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo. Lascia in un profondo dolore la moglie Maria Pia e la figlia Roberta.

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