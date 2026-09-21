Dal roaming alla eSIM: come è cambiato telefonare in vacanza fuori dall’Unione Europea

Pianificare un itinerario verso destinazioni extraeuropee comporta da sempre una riflessione attenta sulle modalità di interconnessione personale durante il soggiorno. Poter consultare mappe interattive, scambiare informazioni con i propri familiari o verificare prenotazioni alberghiere lungo il percorso definisce la qualità complessiva dell’esperienza di viaggio.
La progressiva affermazione delle eSIM e i servizi proposti da realtà specializzate come Quibity testimonia una trasformazione profonda nelle abitudini del pubblico, orientato verso soluzioni telematiche dematerializzate capaci di abilitare il traffico dati fin dal momento dell’atterraggio senza richiedere complesse riconfigurazioni manuali dei propri apparati.