Frana di via Zanelli, presentato il progetto per la messa in sicurezza. Russo: “I cittadini potranno rientrare a casa entro l’estate 2027”

Sala consiliare gremita, oggi pomeriggio a Lerici, per l’attesa assemblea pubblica sulla frana di via Zanelli. I cittadini si sono presentati numerosi per conoscere nel dettaglio il progetto di messa in sicurezza del versante e, soprattutto, per capire tempi, interventi e prospettive per una zona da tempo alle prese con le conseguenze del dissesto. Al tavolo siedono il sindaco Marco Russo, l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone, i progettisti dello studio Frow Ing, il geologo Bruno Zecchi e i tecnici del Comune. “Il progetto di messa in sicurezza della frana è un’opera molto importante che sarà divisa in lotti per un totale di 3,8 milioni. Con il primo lotto da 1,3 milioni le persone potranno rientrare nelle abitazioni: sono 15, sono fuori da febbraio e questo progetto permetterà loro di rientrare finalmente nelle loro case. Con il secondo andremo a chiudere la totalità del lavoro per altri 2,5 milioni. Abbiamo fatto fino a oggi una serie di lavori propedeutici alle indagini geologiche in un terreno non semplice anche perché privato. Voglio naturalmente dire grazie a Regione Liguria e all’assessore Giampedrone. Tempistiche? Indichiamo il periodo di giugno 2027 così da far rientrare le persone entro l’estate. Ora è venuto il momento di presentare loro le varie fasi dell’intervento di messa in sicurezza”.















» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com