“Giochi senza frontiere”, la due giorni di sport per tutti alla radura della memoria

Genova. Abbattere le barriere, fisiche e culturali, attraverso il linguaggio universale dello sport. È la missione di “Giochi senza Barriere”, la manifestazione promossa da ASD Dinamic Gym che per due giorni, giovedì 24 e venerdì 25 settembre, presso la Radura della Memoria di via Porro, offrirà a grandi e piccoli, con e senza disabilità, un ampio ventaglio di attività educative e giochi accessibili a tutti.

Due imperdibili giornate di promozione dello sport integrato e per tutti, con un ricco calendario di attività sportive, ludiche, culturali e momenti di spettacolo pensati per favorire la partecipazione e la condivisione di esperienze, nel segno della massima inclusione.

» leggi tutto su www.genova24.it