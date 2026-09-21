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Sport

“Giochi senza frontiere”, la due giorni di sport per tutti alla radura della memoria

“Giochi senza frontiere”, la due giorni di sport per tutti alla radura della memoria

Generico settembre 2026

Genova. Abbattere le barriere, fisiche e culturali, attraverso il linguaggio universale dello sport. È la missione di “Giochi senza Barriere”, la manifestazione promossa da ASD Dinamic Gym che per due giorni, giovedì 24 e venerdì 25 settembre, presso la Radura della Memoria di via Porro, offrirà a grandi e piccoli, con e senza disabilità, un ampio ventaglio di attività educative e giochi accessibili a tutti.
Due imperdibili giornate di promozione dello sport integrato e per tutti, con un ricco calendario di attività sportive, ludiche, culturali e momenti di spettacolo pensati per favorire la partecipazione e la condivisione di esperienze, nel segno della massima inclusione.

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