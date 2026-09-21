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Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi: consegna delle medaglie alla memoria in Prefettura

Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi: consegna delle medaglie alla memoria in Prefettura

Medaglie alla memoria internati: fonte foto Prefettura della Spezia 21 settembre 2026

In occasione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale, istituita con la legge 13 gennaio 2025 n. 6 per il 20 settembre di ogni anno, si è svolta in Prefettura alla Spezia la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore concesse dal Presidente della Repubblica alla memoria di sei cittadini della provincia. Il prefetto Andrea Cantadori ha consegnato i riconoscimenti ai familiari degli insigniti, alla presenza della presidente dell’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti della Spezia, Doriana Ferrato, e del presidente dell’Associazione nazionale ex internati della Spezia, Fabio Pini. La ricorrenza intende conservare la memoria dei cittadini italiani — militari e civili — internati nei campi di concentramento, dove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943.




Medaglie alla memoria internati: fonte foto Prefettura della Spezia 21 settembre 2026


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