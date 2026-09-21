Il calcio piange Sergio Carpanesi, storico allenatore dello Spezia: il Picco lo ricorderà con un minuto di silenzio

Si è spento a Firenze all’età di 90 anni Sergio Carpanesi, storico allenatore dello Spezia tra il 1985 e il 1990 e tra il 1995 e il 1997.

Nato alla Spezia il 22 marzo del 1936, Carpanesi Iniziò a giocare alla Spezia in una squadra denominata Carpanesi Boys della Spezia. A scoprire il suo talento fu Fulvio Bernardini e a soli 17 anni approdò alla Fiorentina. Con i viola esordì in Serie A il 13 maggio 1956 a Ferrara contro la Spal segnando il gol della vittoria. Vinse lo scudetto con la Fiorentina nella stagione 1955-56, quando aveva 20 anni. In seguito giocò anche nel Palermo, nella Spal, nella Roma e nella Sampdoria.

Questa sera, prima del match tra Spezia calcio e Vis Pesaro il Picco osserverà un minuto di silenzio in memoria di Carpanesi, oltre che di Sandro Mazzola.

Notizia in aggiornamento.

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