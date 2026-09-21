Inceneritore, la diffida dei comitati: “Si decida alla luce del sole”

Genova. I comitati di cittadini della Liguria tornano all’attacco sul tema del termovalorizzatore. Con una nota ufficiale e una contestuale diffida formale rilasciata il 21 settembre 2026, il coordinamento “Rete Liguria Bene Comune”, sostenuto da oltre sessanta organizzazioni del territorio, ha preso posizione contro l’operato della Regione Liguria e dell’Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR). Oggetto del contenzioso è l’avviso pubblicato dall’agenzia regionale il 15 aprile 2026 per la sollecitazione di proposte di partenariato pubblico-privato finalizzate alla realizzazione di un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti.

Nel testo diffuso dalle associazioni, le modalità procedurali adottate dall’amministrazione regionale vengono sottoposte a una dura critica metodologica. Secondo quanto dichiarato nel documento, in Liguria si assisterebbe al reiterarsi di uno schema decisionale standardizzato: “C’è un metodo, in Liguria, che si ripete sempre uguale a sé stesso: si annuncia un’opera come inevitabile, la si veste di tecnicismi, e la si porta avanti finché non è troppo tardi per discuterla”.

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