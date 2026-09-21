Infrastrutture, Lupi: “Autostrade del mare per alleggerire il traffico e migliorare la vivibilità dei territori”

La Camera di Commercio Riviere di Liguria è da sempre tra gli enti che accompagnano la Regione Liguria nel sostegno e nella costruzione del think tank Liguria 2030. Il presidente dell’ente camerale Enrico Lupi è intervenuto oggi a Rapallo nell’ambito del panel sulle infrastrutture, portando il punto di osservazione delle imprese e dell’economia. Da lui una disamina delle criticità dovute all’affollamento delle principali infrastrutture autostradali e ferroviarie ed una proposta: “Un modo per alleviare il carico di mezzi che attraversa l’intero arco della Liguria – ha sottolineato il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi – è quello di progettare e sperimentare le ‘autostrade del mare’ migliorando la vivibilità dei territorio e l’impatto ambientale”.

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