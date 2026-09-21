Intelligenza artificiale, con la gigafactory a Genova possibili oltre 3mila posti di lavoro

Genova. La gigafactory dell’intelligenza artificiale potrebbe portare a Genova 3.135 posti di lavoro tra occupati diretti, indiretti e indotti se si ipotizzasse una capacità localizzata di 95 megawatt. È la stima elaborata da The European House-Ambrosetti nel rapporto annuale del think tank Liguria 2030, presentato oggi a Rapallo. Nello scenario più cauto, fermandosi al 25% del primo rilascio nazionale, si presumono comunque 780 occupati.

La possibilità che Genova possa ospitare una gigafactory, infrastruttura di supercalcolo ad altissima capacità concepita per addestrare i modelli di intelligenza artificiale, è appesa agli esiti del bando aperto dall’Unione Europea che mette sul piatto 10 miliardi di risorse pubbliche e richiama almeno altrettanti capitali privati. I termini scadono il 12 novembre e la palla è in mano al governo italiano, che dovrà fare sintesi tra le varie manifestazioni di interesse e puntare su una candidatura unitaria. In campo non c’è solo Genova, trainata da Leonardo in sinergia con la Regione Liguria, ma anche Poste-Tim che punta sulla Lombardia. E la quadra, da quanto trapela, non sarebbe stata ancora trovata.

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