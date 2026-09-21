La nube tossica della Farmoplant diventa arte, l’installazione di Eleonora Roaro passa dal CAMeC

Giovedì 24 settembre (ore 18), il CAMeC – Centro d’Arte Moderna e Contemporanea della Spezia, in collaborazione con Amici del CAMeC, ospita la video-screening di “La nube” di Eleonora Roaro, seguita dalla presentazione dell’omonimo catalogo pubblicato nel 2026 da Prinp Editoria d’Arte. All’incontro interverranno Eleonora Roaro, il compositore e musicista Emiliano Bagnato, Cinzia Compalati, direttrice del settore cultura e turismo del Comune di Carrara, e Dario Salani, editore di Prinp Editoria d’Arte.

“La nube” (2025, 27’23’’) è un’installazione audio-video di Eleonora Roaro presentata al mudaC | museo delle arti Carrara dal 12 ottobre 2025 al 25 gennaio 2026, a cura di Cinzia Compalati e Vanina Saracino e prodotta con il supporto del Comune di Carrara e di Toscanaincontemporanea2025. Il progetto affronta le conseguenze ambientali e sociali della Zona industriale apuana, tra Massa e Carrara, soffermandosi in particolare sull’esplosione della Farmoplant del 17 luglio 1988, ultimo di una serie di incidenti che condussero allo smantellamento del polo chimico. Attraverso una ricerca che intreccia memoria, storia industriale e responsabilità ambientale, l’opera ricostruisce le trasformazioni del territorio dalla nascita della Zona Industriale Apuana in epoca fascista fino al presente.

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