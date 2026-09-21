La scultura “Silent Boat” dell’artista Ege Kolcu vince la call for artists di TEDxLerici 2026: quando l’arte inclusiva incontra la Bolina

È l’opera Silent Boat, dello scultore e artista sordo Ege Kolcu, la vincitrice della Call for Artists di TEDxLerici 2026, l’evento indipendente nato all’interno del network internazionale TED talk. Il tema dell’edizione di quest’anno, la bolina (l’andatura che permette alla barca a vela di risalire il vento e continuare ad avanzare anche controcorrente) ha trovato nell’opera una lettura originale: continuare ad andare avanti anche quando sembra impossibile, con determinazione e ingegno.

Silent Boat, realizzata in marmo di Mugla, nasce dall’unione di due immagini semplici, la mano e la barca, che creano appunto la parola ‘Barca’ nella Lingua dei Segni Italiana (LIS). Per l’artista la mano rappresenta il lavoro, la creazione e la comunicazione mentre la barca rappresenta il viaggio e la ricerca di una direzione. Nell’opera, Il gesto delle mani, che nella comunicazione visiva racconta lo scafo e il suo movimento, si trasforma in forma scultorea e fa unire queste due immagini: un linguaggio silenzioso che parla a tutti, oltre le barriere dell’udito e delle lingue parlate.

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