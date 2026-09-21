Lavagna: questo weekend torna “Antigagge e Demoae”, il mercatino dell’antiquariato in centro

Torna questo fine settimana a Lavagna il consueto appuntamento con “Antigagge e Demoae”, il mercatino dell’antiquariato e dell’hobbistica che ogni quarto sabato del mese anima il cuore della città. Sabato 26 settembre, dalle ore 8:00 alle 19:00, le vie del centro storico accoglieranno decine di bancarelle e collezionisti.

Gli appassionati e non solo potranno passeggiare tra oggetti d’epoca, articoli vintage, libri antichi, dischi e pezzi da collezione, in un’atmosfera che celebra il fascino del passato. L’evento, ormai un punto di riferimento fisso, si svolgerà per l’intera giornata offrendo un’occasione in più per vivere il centro cittadino durante il weekend.

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