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Le pagelle: finalmente CazzadOro e il tridente tutto in gol. Capomaggio generale della mediana

Le pagelle: finalmente CazzadOro e il tridente tutto in gol. Capomaggio generale della mediana

Spezia-Livorno 2-0 (12/09/2026)

Micai 5,5 – Inoperoso per un’ora, con un errore grave regala il gol del 2-1 alla Vis Pesaro. Con quel fraseggio dal basso lo Spezia è consapevole di correre rischi e se si sbaglia un passaggio ecco che il campo per gli avversari si spalanca, proprio come accaduto questa sera. 

Mateju 6,5 – Un’aggressività mai vista sin dall’inizio: è lui che recupera il pallone che porta all’1-0 dello Spezia. Tanta corsa, tanti inserimenti e anche molti cross per il terzino, che non interpreta assolutamente male uno dei ruoli più nevralgici del calcio di Turati. 

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