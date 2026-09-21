Manfredi, il guasto al cambio ferma la rimonta al Bol d’Or: ritiro dopo otto ore e mezza

L’ultimo appuntamento stagionale del Mondiale Endurance 2026 è andato in scena sul velocissimo e sinuoso tracciato del Circuit Paul Ricard, in Francia, con la 24 Ore del Bol d’Or. Per Kevin Manfredi si trattava della nona stagione consecutiva nel Mondiale Endurance. Proprio sul circuito transalpino, lo scorso settembre, Kevin e il team RAC41 Kaedear Dafy Honda avevano conquistato il titolo di vicecampioni del mondo Superstock.

Anche quest’anno il pilota spezzino arrivava all’appuntamento finale in piena lotta per il titolo, occupando la terza posizione nella classifica Superstock. L’obiettivo era chiaro: puntare alla vittoria della gara e raccogliere il maggior numero possibile di punti per la classifica iridata.

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