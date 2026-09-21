Mioglia festeggia i 50 anni della Croce Bianca con una nuova ambulanza

Mioglia. Sabato 19 settembre nel corso di una manifestazione la P.A. Croce Bianca di Mioglia ha inaugurato la sua nuova ambulanza, una Fiat Ducato Modello Life III. Si tratta di una unità mobile di soccorso di ultima generazione, altamente tecnologica, con sanificazione automatica.

L’acquisto si è potuto realizzare grazie al contributo di tutti i Soccorritori, i Volontari, della popolazione, della Pro Loco di Mioglia della ditta Iveco Orecchia e del gruppo Amici Motociclisti. Alla presenza di numerose consorelle, del vice sindaco di Mioglia Silvio Rapetto, del nuovo parroco Don Enrico Ravera, dopo la presentazione del mezzo da parte del presidente Romano Galatini, la madrina, la farmacista del paese dott.ssa Thea Grazioli, ha tagliato il nastro che ha inaugurato il nuovo mezzo.

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