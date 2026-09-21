Moneglia: Anpi piange la scomparsa di Arnaldo ‘Vito’ Signorastri

Da Anpi Moneglia riceviamo

La Sezione Anpi di Moneglia e il Comitato provinciale di Genova annunciano con profondo dolore e commozione la scomparsa di Arnaldo Signorastri detto Vito, Presidente della Sezione di Moneglia e custode instancabile dei valori della Resistenza. Vito ha guidato per lunghi anni la Sezione Anpi di Moneglia con straordinaria passione e dedizione. La sua figura è stata un punto di riferimento per il territorio, perseguendo con tenacia l’impegno di unire generazioni diverse nel nome dell’antifascismo e dei principi democratici sanciti dalla Costituzione italiana. Con la sua scomparsa, l’Anpi perde non solo un dirigente appassionato e generoso, ma una voce sempre attiva nella difesa della pace e della libertà. Fino all’ultimo Vito ha dedicato le sue energie al presidio dei valori di giustizia sociale e alla trasmissione della memoria storica. Il Consiglio direttivo, le iscritte, gli iscritti della Sezione Anpi di Moneglia si stringono con affetto e commozione attorno ai suoi cari e a quanti hanno condiviso con lui un cammino di impegno civile e umano. Giovedì 24 settembre alle ore 11, come da lui richiesto espressamente, i familiari, i compagni dell’Anpi, gli amici e i cittadini che gli sono sempre stati vicini saluteranno il “cittadino del mondo” Vito presso il Monumento ai Caduti Partigiani del Comune di Moneglia.

» leggi tutto su www.levantenews.it