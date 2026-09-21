Pallanuoto M / la Rari Nantes Camogli presenta la nuova stagione

Da rl comunicazione

Venerdì 25 settembre appuntamento in Piazza Colombo a Camogli La Rari Nantes Camogli dà appuntamento alla città venerdì 25 settembre, alle ore 17.30, in Piazza Colombo, a Camogli, per presentare ufficialmente la nuova stagione sportiva. Sarà un momento dedicato alle squadre, agli atleti e a tutta la comunità bianconera: l’occasione per ripercorrere i traguardi raggiunti nella stagione passata e raccontare gli obiettivi che accompagneranno i prossimi mesi, nella pallanuoto e nel nuoto artistico. L’appuntamento, però, vuole essere soprattutto un momento di incontro con Camogli. Da oltre un secolo la Rari Nantes è parte della storia sportiva e sociale della città: una realtà fatta di atleti, ragazze e ragazzi, famiglie, passione e territorio. Un luogo che cresce insieme alla propria comunità e che continua a vivere con Camogli e per Camogli. Per questo la società, con il Patrocinio del Comune di Camogli, ha scelto ancora una volta uno spazio cittadino per condividere l’inizio della nuova stagione con tifosi, famiglie, appassionati e con tutti coloro che vorranno partecipare. L’appuntamento è quindi per venerdì 25 settembre, alle ore 17.30, in Piazza Colombo a Camogli. La Rari Nantes Camogli aspetta tutta la città per iniziare insieme una nuova stagione di sport, passione e appartenenza.

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