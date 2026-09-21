Presunti fondi ad Hamas, la procura di Genova chiede a Israele di interrogare l’agente segreto Avi

Genova. I pm genovesi che coordinano l’inchiesta sui presunti fondi ad Hamas hanno chiesto ufficialmente in una rogatoria internazionale allo Stato di Israele di poter interrogare ‘Avi’, il funzionario dell’intelligence finanziaria di Tel Aviv che aveva raccolto e inviato in forma anonima tutta la documentazione sulle associazioni palestinesi destinatarie dei fondi raccolti da Mohammad Hannoun e dagli altri indagati per terrorismo.

La rogatoria è agli atti dell’inchiesta che la procura di Genova ha appena chiuso inviando ai sei indagati (Mohammad Hannoun, Riyad Albustanji, Yaser Elasaly e Raed Dawoud, Adel Ibrahim Salameh Abu Rawwa e Khalil Abu Deiah) e ai loro difensori l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

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