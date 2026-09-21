Riqualificazione per il santuario di Montenero per migliorare accessibilità e frubilità

Il sagrato del santuario di Montenero a Riomaggiore verrà riqualificato. A sostenere i lavori sarà il Parco nazionale delle Cinque Terre, che erogherà un contributo complessivo di oltre 43mila euro destinato a coprire l’intero importo dell’intervento.

In particolare, le opere prevedono la realizzazione del nuovo sagrato antistante il portico della facciata principale della chiesa attraverso la posa di una nuova pavimentazione. Gli interventi includeranno la sistemazione delle quote del terreno per eliminare dislivelli e la regimazione delle acque piovane, un insieme di opere pensato per superare le irregolarità del piano di calpestio e garantire la piena accessibilità e la fruibilità in sicurezza dell’area a residenti, pellegrini ed escursionisti.

Il santuario di Montenero ha origini seicentesche e rappresenta la forte vocazione marinara della comunità racchiudendo nei suoi ex voto la storia più intima di Riomaggiore. Se la data “1678” emersa su un antico quadro privo di firma attesta le radici remote della devozione locale, è a partire dal Novecento – con il passaggio della popolazione alle professioni del mare – che il colle si popola di dipinti dedicati a navi a vapore, siluri, tempeste e naufragi. Tra drammi sventati e preghiere di grazia, le pareti custodiscono le tappe cruciali delle famiglie del paese, compresa la testimonianza dei marittimi riomaggioresi scampati alla tragedia dell’Andrea Doria, legando a doppio filo le vicende del territorio alla protezione della sua Vergine.

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