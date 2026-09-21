Ritardi nei pagamenti di stipendi per 100 lavoratori degli appalti ferroviari, protesta a Principe

Genova. Presidio questa mattina davanti alla stazione di Genova Principe per i lavoratori degli appalti ferroviari operanti nelle stazioni della Liguria. La manifestazione è stata promossa dalle segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa per accendere i riflettori sulla situazione di circa cento addetti che non hanno ricevuto lo stipendio del mese di agosto.

Alla base della contestazione vi sarebbe un blocco dei pagamenti tra la committenza e le imprese esecutrici dei servizi. Secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali, il Consorzio Stabile Impero non sarebbe in grado di saldare la consorziata Gam a causa del mancato pagamento, da parte di Rete ferroviaria italiana (Rfi), di fatture pregresse riferite ai mesi di marzo e aprile per un importo complessivo che in Liguria supera il milione di euro. Oltre alla retribuzione d’agosto, ai lavoratori non sarebbero stati erogati neppure i buoni pasto.

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