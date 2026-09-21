Savona, anche il Complesso della Cattedrale all’”Edu Open Day”

Savona. Anche quest’anno il Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina sarà protagonista dell’importante workshop rivolto alle scuole del territorio, mettendo anche a disposizione i suoi locali. Mercoledì 23 settembre presso il Chiostro Francescano e gli spazi espositivi del Palazzo Vescovile si terrà infatti la seconda edizione di “Edu Open Day”, evento durante il quale la Rete dei Musei della provincia di Savona incontra gli istituti scolastici.

Dalle ore 14:30 alle 16:30 il programma prevede l’iniziativa “Incontra il museo”. Nel Chiostro Francescano del Complesso della Cattedrale i musei della rete si presenteranno a docenti ed educatori: i partecipanti potranno approfondire con i referenti dei servizi educativi dei singoli musei le proposte specifiche e valutare eventuali soluzioni ad hoc in base alle esigenze delle scuole. Non è necessario prendere appuntamento.

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