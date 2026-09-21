Tarros, un altro stop: campanello d’allarme a una settimana dal via

Un altro ko, stavolta senz’appello. A una settimana dal via del campionato, nel Trofeo Veolia la Tarros perde netto al Palasprint contro Cecina, costretta praticamente a inseguire per tutto il match. Soltanto nel finale un’impennata d’orgoglio, utile a rosicchiare l’enorme vantaggio accumulato dai toscani ma non abbastanza per ribaltare la partita. Finisce 85-75 per Cecina, una vittoria comunque meritata per gli ospiti. I bianconeri partono male e faticano a trovare ritmo in attacco arrivando addirittura a quel -24 del 35° minuto, che dice moltissimo. E’ qui che i ragazzi di Ricci impostano una reazione seppur tardiva: dal -24 riescono addirittura a portarsi fino al -5, ma non basterà e per Ramirez e compagni è il ko consecutivo della preparazione estiva. Una prestazione che, a una settimana dall’inizio del campionato, evidenzia soprattutto gli aspetti sui quali lavorare. Coach Gabriele Ricci analizza così la partita: “Rispetto alle prime uscite stagionali abbiamo fatto un passo indietro, soprattutto nell’approccio alla gara. Ci sono mancate aggressività, attenzione e concentrazione in difesa. In un girone competitivo come il nostro, e con meno talento offensivo rispetto alla scorsa stagione, la difesa sarà imprescindibile. In attacco abbiamo forzato troppo e perso troppi palloni. Dobbiamo migliorare in fretta, allenandoci con maggiore intensità e fisicità, senza lamentarci dei contatti. L’aspetto positivo di questa amichevole è che ci ha mostrato con chiarezza dove dobbiamo crescere. Tra una settimana inizia il campionato: ciascuno di noi deve dare qualcosa in più”.