Think Tank Liguria 2030: il piano su infrastrutture, sport, cultura e pubblica amministrazione

Liguria. Treni ad alta frequenza, nuovi ospedali in cantiere, 5 milioni di euro per la formazione sui mestieri del mare e una rete di emergenza interamente digitale. Prende forma a Rapallo la Liguria del 2030, presentata dai suoi assessori durante la decima edizione del Think Tank promosso da TEHA Group con la Regione. Un appuntamento che ha fatto il punto sulle priorità strategiche del territorio, confermando un trend di crescita che nell’ultimo decennio ha visto la Liguria avanzare in 36 dei 45 principali indicatori di sviluppo socio-economico.

Assessore Marco Scajola: “Una rete ferroviaria più moderna ed efficiente per rafforzare la competitività della Liguria”

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