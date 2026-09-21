Think tank Liguria 2030, Nicolò: “Riforma della sanità ligure si misura dalla capacità di dare risposte migliori ai cittadini”

“La riforma della sanità ligure deve partire da una domanda semplice: che cosa deve cambiare concretamente per il cittadino? Non può essere soltanto una riorganizzazione di strutture e organigrammi, ma deve migliorare l’esperienza delle persone: i tempi di attesa, la possibilità di trovare una risposta vicino a casa, la continuità delle cure e la capacità del sistema pubblico di accompagnare il cittadino nel proprio percorso di salute”.

È il messaggio lanciato dall’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò intervenuto alla tavola rotonda dedicata alla sanità della 10ma edizione del Think Tank “Liguria 2030”, piattaforma permanente di confronto promossa da Teha Group con Regione Liguria.

“La Liguria ha caratteristiche che rendono complessa l’organizzazione sanitaria: una popolazione anziana, una forte presenza di cronicità, una conformazione geografica articolata. Ma proprio queste caratteristiche possono diventare un’opportunità per costruire un modello più integrato. Dobbiamo superare la frammentazione e fare in modo che le buone pratiche sviluppate nei singoli territori diventino patrimonio dell’intero sistema regionale”.

Un modello che, secondo Nicolò, deve garantire maggiore omogeneità nell’accesso ai servizi e, allo stesso tempo, rafforzare l’attrattività della sanità ligure.

“Stiamo lavorando per contrastare la mobilità sanitaria passiva costruendo un sistema nel quale i cittadini scelgano di curarsi in Liguria perché trovano qualità, tempi ragionevoli e percorsi chiari. Allo stesso tempo dobbiamo rendere la Liguria sempre più attrattiva per medici, infermieri e professionisti sanitari, valorizzando competenze, innovazione, ricerca e tecnologie”.

Centrale anche il rapporto tra ospedale e territorio. “Gli investimenti sull’edilizia sanitaria non riguardano soltanto gli edifici, ma il modo in cui vogliamo curare le persone nei prossimi decenni. Gli ospedali dovranno essere sempre più orientati all’alta complessità, mentre dobbiamo rafforzare ciò che sta fuori dall’ospedale: Case della comunità, assistenza domiciliare, farmacie, infermieri di famiglia e comunità, medici di medicina generale, specialistica territoriale e telemedicina”.

“La vera sfida è passare da una sanità che eroga singole prestazioni a una sanità che costruisce percorsi. Il cittadino non deve essere costretto a capire da solo a quale porta bussare: deve essere il sistema sanitario ad accompagnarlo. Il modello è semplice: ospedale quando serve, territorio quando è possibile, domicilio ogni volta che è appropriato”.

Infine, un richiamo al ruolo dei professionisti: “Una riforma non si realizza con una legge. La legge può disegnare il sistema, ma sono le persone a farlo funzionare. Per questo dobbiamo ascoltare chi ogni giorno lavora negli ospedali e nei servizi territoriali: per questo non faccio mancare la mia presenza nelle strutture sanitarie per ascoltare chi ogni giorno è in prima linea”.

“Alla fine la riforma non la misureremo dal numero di strutture modificate o dagli organigrammi approvati. La misureremo dalla capacità di dare alle persone una risposta migliore”, conclude Nicolò.

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