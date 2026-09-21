Turati: “Stiamo costruendo una famiglia. Oggi mezz’ora ad altissimo livello, ben vengano vittorie così”

“Volevo omaggiare con questa vittoria mister Sergio Carpanesi, il mister dei mister, nella Hall of Fame dello Spezia. Sono contento di dedicare alla sua memoria e alla sua famiglia questa vittoria”. Il primo pensiero di Marco Turati è per mister Carpanesi, scomparso quest’oggi all’età di novant’anni. Una storia irripetibile, quella del mister con la piazza spezzina, onorata dal vittorioso Spezia visto al Picco contro la Vis Pesaro. “Oggi abbiamo fatto mezz’ora benissimo e non era facile alla terza partita in settimana, con ragazzi che avevano fatto già 180 minuti, con grandissimi ritmi e dominando l’avversario“, prosegue il mister commentando poi la partita. “Non sono contento del finale di primo tempo, ci siamo sporcati troppo scegliendo l’azione personale perché tutti volevano far gol e non deve più succedere. E nei primi venti minuti del secondo tempo ci siamo complicati la vita da soli. Quando vi avevo detto che questa è una squadra molto giovane ma che ancora non conosce i suoi limiti è perché a volte ci perdiamo e non gestiamo bene alcuni attimi. Ma abbiamo fatto una patita positiva con tre punti meritati. Non penso volessimo fare un calcio bello da vedere, ma abbiamo forzato giocate pensando di voler gestire troppo presto. Ma siamo una squadra giovane, nuova, che ancora deve conoscersi. Ben venga venga oggi una partita così con una vittoria. Avremo una settimana per sistemare le piccole cose”.

In gol tutti e tre gli attaccanti, per uno Spezia che cresce sempre di più anche a livello di gruppo: “Sono molto soddisfatto per gli attaccanti, perché lavoriamo molto per metterli in condizione di fargli gol. Ci mancava solo il supporto all’attacco centrale, nel primo tempo Jimenez e nel secondo Di Serio. Peppe ha fatto una buonissima partita, come lo stesso Kaleb, ma non hanno ancora gli automatismi per quel ruolo, dandoci una mano in sviluppo per creare superiorità numerica e in supporto alla punta. Nonostante non lo abbia mai fatto, Di Serio mi ha dato grandissima disponibilità e mi ha ringraziato per l’opportunità. Ma sono io che devo ringraziare lui, perché è un ragazzo serio che da quando è tornato dentro mi sta dando tanto, soprattutto in allenamento dove non molla mai. Sono molto contento per lui, ma rammaricato che non abbia segnato. Sono molto soddisfatto di quello che stanno creando i nostri ragazzi. Da un punto di vista caratteriale sono splendidi, si impegnano molto ed è sotto gli occhi di tutti, formando un gruppo che quasi è una famiglia. Ho voluto far esordire Benvenuto perché era l’unico ancora senza minutaggio, è un ragazzo serissimo che mi mette in difficoltà perché ci sono giorni in cui gli chiedo di non allenarsi perché siamo troppo. Volevo gratificarlo anche oggi, ho aspettato forse un po’ troppo perché la partita era sporca”.

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